Jedna z nejprestižnějších světových fotografických soutěží o přírodě, divočině a cestování Outdoor Photographer of the Year zná svého vítěze. Stal se jím britský fotograf Robert Birkby se svým snímkem ovcí ve sněhové bouři. Do osmého ročníku soutěže bylo přihlášeno více než 20 tisíc snímků z celého světa. Podívejte se na nejlepší snímky v jednotlivých kategoriích.