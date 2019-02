Mladá džihádistka, která odešla za Islámským státem do Sýrie, ztratí britské občanství

Portál televize ITV informoval, že rodina Begumové v úterý dostala dopis, v němž ji ministerstvo vnitra informovalo o tom, že šéf resortu Sajid Javid rozhodl o odebrání britského občanství jejich dceři.

Ministerští úředníci rodiče požádali, aby svoji dceru o tomto rozhodnutí informovali a že má právo se proti němu odvolat. „Zvažujeme všechny možné právní cesty, jak toto rozhodnutí napadnout,“ uvedl právní zástupce rodiny.

Ministr vnitra Javid před několika dny v souvislosti s případem Shamimy Begumové varoval, že hodlá zabránit Britům, kteří odešli na Blízký východ a přidali se tam k teroristickým organizacím, v návratu do vlasti. Jako jednu z možností, jak to udělat, zmínil, že budou zbaveni britského občanství. Připomněl, že tak se to stalo v případech více než stovky lidí, kteří mají dvojí občanství. Begumová je také občankou Bangladéše.