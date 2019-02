Život na samotce a jen pár slov týdně. Guzmána čeká obávaná věznice přezdívaná Alcatraz Skalistých hor

Už ve vazbě byl Guzmán pečlivě střežen ve speciální sekci manhattanské věznice známé jako Malé Gitmo podle přezdívky amerického vězení pro teroristy na kubánském Guantánamu. Při jeho převozu k brooklynskému soudu byl vždy uzavřen most přes East River, konvoj doprovázeli příslušníci zásahového komanda SWAT a okolí monitorovaly vrtulníky. V soudní síni nesměl z bezpečnostních důvodů Guzmán ani obejmout manželku.

Sinaloa prosperuje i bez Guzmána

Navzdory zatčení Joaquína Guzmána se kartelu Sinaloa nepřestává dařit. Podle agentury AP je důkazem rozsah nákladů různých omamných látek zaznamenaných v posledních týdnech na americko-mexické hranici.

„Hromady balíků fentanylu a plastové vaničky s metamfetaminem, heroinem a kokainem nijak nenasvědčují tomu, že by kartel byl oslaben, že by ztratil kontrolu nad svým tradičním teritoriem na severozápadě Mexika nebo že by jeho mezinárodní dosah omezila ztráta nechvalně známého bosse,“ tvrdí AP.

„Narkomafii nikdo nezastaví, i když ho (Guzmána) chytili. I když ho dají do vězení, což si podle nich zaslouží. Tady v Mexiku to určitě nic nezmění, naopak to bude pokračovat,“ říká jeden z obyvatel Guzmánova rodného města Culiacán.