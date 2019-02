Podnikatel Kočner půl roku před vraždou po telefonu vyhrožoval Kuciakovi

Kočner: Můžete si být jistý, že se vám osobně začnu speciálně věnovat.

Kuciak: To je výhrůžka?

Kočner: Ne, proč?

Kuciak: Já nevím, proč to říkáte.

Kočner: Protože vám to říkám. Klidně vám to říkám. Začnu se věnovat speciálně vám, vaší osobě, vaší matce, vašemu otci a vašim sourozencům.

Kuciak: Víte, kdo zatahuje do takovýchto sporů rodinu?

Kočner: Jděte do ***** s vašimi názory, kdo zatahuje… Vy také zatahujete do těchto věcí moji rodinu.

Kočner: Jste hloupý a špatně si skládáte souvislosti, ale hlavně – někdo vás naviguje. Já vím, kdo vás naviguje, pane Kuciaku, a vím, kdo vás krmí informacemi.