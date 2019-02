V mládí se převlékli za Afroameričany, teď mají přední činitelé Virginie problém. Ve státě to vře

Politickou scénou v americké Virginii otřásá série skandálů. Poté, co guvernéra Ralpha Nothama dostihlo jeho údajné pózování pro rasistickou fotku starou 35 let, se do obdobných problémů dostal i vrchní žalobce Mark Herring. Guvernérův zástupce Justin Fairfax byl pro změnu obviněn ze sexuálního násilí. Případy mohou mít vliv i na prezidentské volby v příštím roce. Pomyslné kostlivce ve skříni přitom mají demokraté i republikáni.