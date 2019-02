Francie a Německo stvoří nový bojový letoun. Nahradí stíhačky Eurofighter a Rafale

Podle zdrojů z francouzské armády jsou obě strany otevřené zapojení více evropských partnerů. Už v létě by se k německo-francouzskému kontraktu mohlo přidat Španělsko. „Pracujeme na tom, aby se Španělsko stalo součástí projektu,“ uvedla německá ministryně obrany von der Leyenová.

Ministryně obrany obou zemí Florence Parlyová a Ursula von der Leyenová ve středu podepsaly smlouvu v hodnotě 65 milionů eur (1,68 miliardy korun), která zaručí financování společného projektu po dobu prvních dvou let.

Vývoj systému nových stíhaček je na francouzské firmě Dassault Aviation a evropském výrobci Airbus, motor budou mít na starosti francouzský Safran a německá společnost MTU Aero Engines. Technologický demonstrátor by měl být podle plánu hotový v roce 2025, celý systém by měl kompletně nahradit stávající letouny do roku 2040.

Británie, která opouští EU, představila vlastní model stíhačky nové generace, zvaný Tempest, loni v červenci. Zástupci evropských armád a průmyslu podle AP věří, že oba projekty by se s ohledem na velkou finanční i technologickou náročnost mohly v budoucnu spojit.