Rakousko musí Evropské komisi vysvětlit, proč omezuje některým cizincům rodinné dávky a úlevy

Už v říjnu, kdy zákon schválili rakouští poslanci, se v této záležitosti na Thyssenovou obrátily společným dopisem Rumunsko, Bulharsko, Litva, Slovinsko a země Visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko). Ministři sociálních věcí komisařku vyzvali, aby co nejdříve přezkoumala soulad příslušného rakouského zákona s unijním právem. Rumunsko navíc zvažuje žalobu na Vídeň.

Od 1. ledna se v Rakousku výše rodinných dávek a slev na dani na dítě takzvaně indexuje, tedy odvíjí se od výše životních nákladů v členském státě, kde dítě žije. Podle Komise to znamená, že řada pracovníků z jiných zemí Unie, kteří v Rakousku platí stejné odvody do systému sociálního zabezpečení a mají stejné daňové povinnosti jako místní, obdrželo nižší dávky jen proto, že jejich děti žijí v jiné zemi.

Příspěvek na děti se sníží asi o polovinu

Do konce loňského roku dostával rodič pracující v Rakousku na dítě ve věku od jednoho do tří let přídavky na dítě v průměrné výši 172,4 eura (4480 korun), uvedlo na podzim slovenské ministerstvo sociálních věcí. Nyní je rakouský příspěvek zhruba o polovinu nižší, upozornila agentura APA.

Například Češi nově dostanou na dítě 104,69 eura (2720 korun), Slováci 109,12 eura (2835 korun), Maďaři a Poláci zaměstnaní v Rakousku ještě méně. Ze statistik slovenského ministerstva dále vyplývá, že ještě v roce 2015 Rakousko vyplácelo přídavky do ciziny hlavně na děti s pobytem v Maďarsku (64 milionů eur) či na Slovensku (59,7 milionu eur). Pro děti v České republice směřovalo 17 milionů eur (442 milionů korun).

Rakouská vláda si od nových pravidel slibuje roční úspory ve výši 100 milionů eur (asi 2,6 miliardy korun).