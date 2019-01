Spořádaný, či divoký? Brexit se rychle blíží, Mayové se nedaří získat hlasy pro dohodu

Mayová v silvestrovském projevu naléhala na poslance, aby schválili její rozvodový dokument, který už dříve odsouhlasil Brusel. „Pokud parlament dohodu podpoří, Británie může překonat kritický bod. Referendum v roce 2016 nás rozdělilo, ale všichni chceme pro naši zemi to nejlepší. Rok 2019 může být tím, ve kterém necháme rozdíly stranou,“ zdůraznila premiérka.

Dokument vypracovaný britskými a unijními vyjednavači začne britská Dolní sněmovna projednávat 7. ledna a hlasovat by o něm měla třetí lednový týden.

„Premiérka se ze všech sil snaží získat podporu nejen u rozhádaných konzervativních poslanců, ale také u Severoirské unionistické strany, která drží její vládu u moci. Podle britských médií se jí to ale vůbec nedaří. A tak Spojené království, které má 66 milionů obyvatel a je pátou největší ekonomikou na světě, pořád neví, jak brexit bude vypadat,“ poznamenal zpravodaj ČT v Londýně Bohumil Vostal.

Hlavně zabránit odchodu bez dohody

Datum vystoupení Británie z EU je nyní stanoveno na 29. března. Pokud ale parlament smlouvu odmítne, skupina konzervativních a labouristických poslanců chce prosadit odklad brexitu, aby se Británie vyhnula opuštění evropského bloku bez dohody, upozornil před pár dny britský list The Observer.

Konzervativní poslanec Dominic Grieve má za to, že odchod Británie z EU bude nutné odložit, i když parlament dohodu, kterou vyjednala Mayová, schválí. Zákonodárci by totiž neměli dostatek času na to, aby přijali všechny zákony nezbytné pro hladký průběh brexitu, myslí si Grieve. A pokud poslanci dohodu Mayové odmítnou, považuje odklad za „jistý“.