Pokud britský parlament odmítne dohodu, ministr Fox dává brexitu poloviční šanci

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v rozhovoru s listem Welt am Sonntag zdůraznil, že Brusel se nesnaží za každou cenu udržet Británii v EU. „Bývá naznačováno, že naším cílem je udržet Spojené království v EU všemi možnými prostředky. To není naším záměrem. Chceme mít pouze jasno ohledně našich budoucích vztahů,“ prohlásil.

Juncker rovněž uvedl, že Evropská komise respektuje výsledky britského referenda. „Pracuji s předpokladem, že odejdou, protože tak se obyvatelé Spojeného království rozhodli,“ řekl.

Britští ministři nejsou jednotní v názoru na to, co by se mělo stát v případě, že poslanci v lednu dohodu s EU odmítnou. Ministryně práce Amber Ruddová, která je blízkou spojenkyní premiérky Mayové, nedávno uvedla, že v případě odmítnutí dohody by existoval „přesvědčivý argument“ pro druhé referendum. Mayová přitom další lidové hlasování dlouhodobě odmítá.