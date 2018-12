Malá kulturní válka kvůli stromku. Izraelci se pohádali o symboly

Mnozí z nich vnímají náboženství v souladu se sovětskou tradicí poměrně vlažně. Stromeček je toho hezkou ukázkou. Dávnou pravoslavnou tradici komunisté na konci 20. let zakázali a o pár let později ji obnovili v jiném kontextu, když ji spojili s Novým rokem. Půlnoc mezi 31. prosincem a 1. lednem se tak stala hlavním svátkem, během něhož si lidé dávali pod stromeček dárky. Tento přístup, který už s náboženstvím nemá nic společného, vydržel dodnes.

Stále rostoucí skupinou jsou Izraelci s postsovětskými kořeny, jichž je v téměř devítimilionové zemi asi jeden a půl milionu. Přicházejí od 70. let a s plnou silou od počátku 90. let 20. století. Imigrace odtud je stále významná. Například za rok 2017 přišlo podle izraelského statistického úřadu do země 27 tisíc lidí a plných 53 procent z nich pocházelo z Ruska a z Ukrajiny.

Potvrzují to i obyvatelky Ašdodu Anna a Asa původem z Rigy, které komentovaly spor kolem stromku v nákupním centru: „Pobožným politikům se to nelíbí, protože to podle nich není židovský svátek a nemá se slavit. Myslím však, že to není otázka postoje k náboženství, to je prostě Nový rok.“

Pro ortodoxní židy je to i tak důvod k rozhořčení. Management obchodního domu proto nakonec na kritiku reagoval tím, že ke stromečku a sobům přidal ještě chanukový svícen.