Po nehodě u blokády žlutých vest zemřel další člověk. Protesty proti Macronovi však pokračují, tentokrát ve Versailles

U francouzského Perpignanu se v noci stala smrtelná dopravní nehoda. Již podesáté k úmrtí přispěla blokáda cest, kterou provádí hnutí žlutých vest na protest proti vládě. Tentokrát narazilo osobní auto do kamionu, který nemohl kvůli blokádě pokračovat v jízdě. Šestatřicetiletý řidič osobního auta utrpěl těžká zranění, jimž podlehl.

Silniční blokády jsou součástí protivládních protestů stejně jako pouliční demonstrace, ke kterým vyrážejí odpůrci francouzské vlády a prezidenta Macrona každý víkend. I když počty účastníků postupně klesají, svolali organizátoři protesty i na poslední předvánoční sobotu.

Nejvíce lidí by se mělo sejít ve Versailles, kde je kvůli ohlášeným protestům uzavřen zámek i jeho zahrady. Další protesty jsou svolány také do Paříže k opeře, do Lyonu, Toulouse či Orleansu.

Zájem o protesty ale slábne. Zatímco ještě minulou sobotu ohlásilo svoji účast na protestu na pařížské třídě Champs-Élysées na Facebooku deset tisíc lidí, tentokrát měl protest ve Versailles do pátku nahlášených pouze 1400 účastníků. I minulý týden přitom byly protesty znatelně méně masové než o předchozích víkendech a také byly klidnější. Mezi příčinami mohlo být i chladné počasí, ale také vládní ústupky.

Nyní již politici učinili další krok –parlament v pátek schválil balíček sociálních opatření, která prezident Macron slíbil ve snaze zastavit protesty.