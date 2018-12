Vlaky po celém Německu v pondělí zasáhne stávka. Dalekosáhle ovlivní i mezistátní spoje s Českem

Předpokládá se, že stávka „silně naruší železniční dopravu pravděpodobně na celém území Německa“. S omezeními je třeba počítat i po plánovaném konci stávky v 9:00.

„Deutsche Bahn udělají vše proto, aby dopad výstražné stávky na zákazníky co možná nejvíce omezily,“ uvedl koncern. Vyjádřil politování, že se stávka dotkne „mnoha pracujících“ a přichází „v čase adventu“. Už dříve vedení DB protest označilo za „zcela zbytečnou eskalaci“.

Hlavním dějištěm protestních akcí by měla být podle DB nejlidnatější, západní spolková země Severní Porýní-Vestfálsko. Agentura Reuters ale uvedla, že mluvčí EVG odmítl říci, zda se stávka soustředí na některou konkrétní oblast. Dotknout by se měla regionálních, dálkových i dopravních vlaků.

České dráhy budou situaci sledovat a informovat o změnách na svém webu

Pondělní stávka železničářů dalekosáhle ovlivní i mezistátní spoje z Česka do Německa a zpět prakticky celý den, uvedl mluvčí Českých drah Radek Joklík. Z Prahy do Berlína podle něj pojedou pravidelně mezistátní vlaky bez většího omezení pouze dopoledne a jen na českém území, tedy v úseku z Prahy do Děčína. V opačném směru ale budou vlaky vedeny až po stávce, a to s výrazným zpožděním. „Prakticky celý den se pak dají na této lince očekávat velká zpoždění, případně budou některé spoje i odřeknuty,“ dodal Joklík.

Po celý den bude podle něj výrazně omezeno také spojení s Mnichovem. Na českém území, tedy mezi Prahou a Domažlicemi, by se měli lidé připravit zhruba na půlhodinové zpoždění dálkových spojů.

Kratší omezení se podle Joklíka budou týkat mezistátní regionální dopravy, kde by se měla situace po konci stávky na německé straně v 9:00 rychleji vrátit k normálnímu stavu.

Další mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský doporučil lidem, kteří mají na pondělí naplánovovanu cestu vlakem do Německa, aby sledovali informace na webu www.cd.cz.

EVG chce 7,5procentní růst mezd, má také požadavky ohledně pracovní doby a práce o svátcích, píše agentura Reuters. Šéfové DB přitom nabízejí 5,1procentní nárůst ve dvou krocích a jednorázovou platbu ve výši 500 eur (12 917 korun).