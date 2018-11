V roce 2050 by měla být EU jako celek klimaticky neutrální

Evropská unie by měla být v roce 2050 v souhrnu neutrální pokud jde o emise skleníkových plynů, uvedla Evropská komise. Od tohoto okamžiku by produkce škodlivých emisí v EU měla být vyvážena mechanismy pro odstraňování oxidu uhličitého a dalších škodlivých plynů z atmosféry. Plán, který ale není legislativním návrhem a nemění stávající klimatické cíle do roku 2030, je součástí dlouhodobé strategické vize zveřejněné krátce před klimatickou konferencí OSN v polských Katovicích.