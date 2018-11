Rusko u Krymu už měsíce blokuje i evropské lodě, říká europoslanec Pospíšil

„Rusko tam provádí neoprávněné kontroly, a blokuje tak námořní obchod mezi Ukrajinou a Evropskou unií. Poškozuje to i lodě Evropské unie. A ten incident, jak je dneska popsán, jasně ukazuje, že došlo k ataku v oblasti, která je sporná, podle mezinárodního práva by měla patřit Ukrajině, ale protože byl anektován Krym, činí si na ni dnes nárok Ruská federace,“ dodal europoslanec.

„Uvidíme, jak krize bude vážná, jestli skončí touto ,roztržkou‘, anebo jestli bude pokračovat to, co nastalo, kdy Ruská federace nějakými tankery blokuje celý průliv. Pokud průliv bude blokován a bude do budoucna zamezeno tomu, aby tam pluly naše evropské lodě, je to závažná věc. A pak asi bude debata o dalších sankcích,“ připustil.

Předseda TOP 09 současně nesouhlasí, že by se sankce míjely účinkem. „Občas se politika dělá i kvůli principům. Koukat se na našeho souseda, jak porušuje mezinárodní právo a vyvíjí agresi vůči Ukrajině, a tvrdit ,pragmaticky je to k ničemu, netýká se to nás‘, nemůžeme a zvlášť ne my, kterým sem 21. srpna 1968 napochodovala sovětská armáda. Už z morálních důvodů bychom měli stát na straně Ukrajiny a odsuzovat agresivní ruské kroky,“ řekl Pospíšil ve vysílání České televize.