Británie nemůže mít dál stejné výhody, řekl Petříček. Podle Fischera bude brexit bolet i Česko

Velká Británie opouští evropský projekt už 29. března, kdy začne dvouleté přechodné období. „Vítám, že se podařilo dosáhnout dohody, jak na výstupové smlouvě, tak i na politické deklaraci, která je důležitá pro další jednání o budoucích vztazích mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím,“ prohlásil v OVM Petříček.

„V rámci těchto dvou let bude důležité, aby se Evropská unie s Velkou Británií domluvila na budoucí podobě vztahů, na tom, jaký bude mít Británie přístup k vnitřnímu trhu. Nicméně základní princip je, že nečlenská země by neměla mít stejné výhody jako členská země,“ upozornil ministr zahraničí.

Klíčové je, že šlo o jednomyslné rozhodnutí, hodnotí summit Petříček

Španělsko až do soboty hrozilo, že dohodu odmítne kvůli Gibraltaru, vyjednavačům se ale nakonec podařilo věc vyřešit. „Jednání probíhala do poslední chvíle. Jsem rád, že nakonec se připojilo i Španělsko, protože ve věci Gibraltaru mělo do poslední chvíle technické výhrady, našla se ale právní cesta, jak obavy minimalizovat. Je pozitivní, že dohoda byla přijata jednomyslně,“ míní Petříček. „Je to signál, že Evropská unie je jednotná,“ dodal.