Případ Kuciak má maďarskou linku. Zbraň použitou k vraždě měl střelci prodat Maďar

Hlavním obviněným je čtyřicetiletý Tomáš Szabó. Právě on podle detektivů dvojici snoubenců zastřelil. Bývalý vyšetřovatel z Komárna byl u policie devět let. Kvůli kázeňským prohřeškům sám požádal o přeložení na nižší pozici, v roce 2015 od sboru odešel. Pracoval i u soukromé bezpečnostní služby. „Bylo s ním vedeno několik disciplinárních řízení. Několikrát pochybil, na vlastní žádost odešel na obvodní oddělení, což je nestandardní. Když odešel do civilu, tak se nám ztratil,“ uvedl policejní prezident Milan Lučanský.

Dalším obviněným je sedmatřicetiletý Miroslav Marček, Szabóův bratranec. Oba pojí i profesní vazby, a to na bezpečnostní složky. Bývalý voják se měl vraždy účastnit jako řidič. Spolu s příbuzným kdysi působili jako ostraha na nákladních lodích u Afriky.

Zoltán Andruskó je podle prokuratury třetím komplicem a zároveň zprostředkovatelem zločinu. Podnikatel z Komárna jako jediný nepodal stížnost na vazbu a kriminalisté nepřímo potvrdili, že s nimi spolupracuje. „Tento obviněný si zřejmě vyhodnotil rozsah důkazů proti němu a rozhodl se akceptovat situaci, ve které si ocitl, proto byl i vstřícnější ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení,“ uvedl speciální prokurátor.

Klíčovou roli pak přisuzují čtyřiačtyřicetileté Aleně Zsuzsové. Právě ona podle úřadů vraždu objednala a následně vyplatila peníze. Média si všímají jejích vazeb na kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera. Údajně pro něj tlumočila do italštiny, to ale vyšetřovatelé odmítli potvrdit. A právě o Kočnerových aktivitách mimo jiné Ján Kuciak psal.