Turci prohledávali rezidenci saúdskoarabského konzula devět hodin, vrátili se i na konzulát

Kauze se věnují také Spojené státy, které vnímají případ velmi vážně, což dokládá fakt, že Trump do Saúdské Arábie a Turecka vyslal ministra zahraničí Mikea Pompea. Trump nicméně dodal, že do regionu neodcestovali zástupci amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), neboť Chášakdží nebyl americkým občanem.

Turečtí vyšetřovatelé již se souhlasem Rijádu, který odpovědnost za Chášakdžího zmizení odmítá, prohledali konzulát a ve středu vstoupili i do rezidence konzula, který mezitím odcestoval do Saúdské Arábie.

Trump také varoval před rychlým vyvozováním závěrů. V této souvislosti přirovnal odsuzování Saúdské Arábie k soudci Nejvyššího soudu USA Brettu Kavanaughovi, který během potvrzovacího procesu v Senátu čelil obviněním, že se jako student dopustil sexuálního útoku.

V USA vyšel poslední Chášakdžího článek

Americký deník The Washington Post, do kterého Džamál Chášakdží pravidelně přispíval, se rozhodl zveřejnit jeho poslední článek. Editorka Karen Attiahová uvedla, že s vydáním textu chtěla počkat do doby, než se novinář vrátí a článek společně zeditují. „Nyní si musím přiznat, že se to už nestane,“ napsala Attiahová v úvodu Chášakdžího textu.

Saúdskoarabský novinář v něm upozorňuje na nedostatečnou svobodu projevu v arabských zemích: „Arabský svět čelí vlastní verzi železné opony, kterou mu ovšem nevystavily cizí síly, nýbrž ty vlastní, domácí, bojující o moc. Během studené války hrálo důležitou roli rádio Svobodná Evropa, které podporovalo a udržovalo naději na dosažení svobody. Arabové potřebují něco podobného.“