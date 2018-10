„Další případ presumpce viny.“ K Saúdům se má přistupovat jako k nevinným, dokud se neprokáže opak, vyzval Trump

„A už je to tady zase, jste vinný, dokud nedokážete svou nevinu,“ řekl Trump v rozhovoru s AP a vyzval, aby rychlým soudům předcházelo zjištění všech faktů.

Saúdskoarabský král Salmán i korunní princ Muhammad bin Salmán podle amerického prezidenta popírají, že by věděli, co se stalo s Chášakdžím poté, co vešel na počátku října do budovy saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu.