Trump v rozhovoru pro televizi CBS News připustil roli Putina v otravě Skripala

Dodal, že o jeho rázném postoji vůči ruskému prezidentovi svědčí i to, že Ukrajině poskytl útočné zbraně a protitankový arzenál, k čemuž se jeho demokratický předchůdce Barack Obama neodhodlal.

Díky jeho úsilí se prý také zásadně zlepšily vztahy mezi Washingtonem a Pchjongjangem, neboť ještě den před jeho nástupem do Bílého domu byly Spojené státy na pokraji války se Severní Koreou, uvedl.

Klimatická změna? Nevím, zda je dílem člověka, řekl Trump

Řeč se stočila i k tématu změny klimatu. Trump sice řekl, že už nepokládá globální oteplování za „kachnu“. Média v této souvislosti připomněla, že během volební kampaně Trump označil oteplování planety za mystifikaci a že po nástupu do prezidentské funkce se jasnému postoji vyhýbal.

„Nevím ale, zda je to dílem člověka. Řeknu to takhle. Nechci dávat miliardy a miliardy dolarů. Nechci ztratit miliony a miliony pracovních míst,“ uvedl s tím, že teploty se také dost dobře mohou vrátit na původní hodnoty. Jak by se to mohlo stát, neupřesnil.