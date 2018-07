Německo ve věci migrace neudělá nic na úkor Rakouska, ujišťoval Seehofer ve Vídni

Rakouský vicekancléř Heinz-Christian Strache, předseda protiimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ) hájil statistiky poukazující na složitější integraci lidí z jiných civilizačních okruhů mimo Evropu či „z islámské kultury“.

„Souvisí to s úrovní vzdělání lidí, kteří přicházejí. Někteří ani nechodili do základní školy. Souvisí to s patriarchální společností, s hodnotami těchto kultur. Statistiky ukazují, že mnozí z těchto lidí se buď nechtějí, nebo nemohou integrovat do naší společnosti,“ prohlásil Strache.

Fakt, že se někdo naučí německy, podle něj nestačí, pokud chybí úcta k rovnosti mužů a žen a dotyčný souhlasí například se sňatky z donucení či ženskou obřízkou. „V důsledku tito lidé často neseženou práci a zatěžují náš sociální systém, což je něco, co není dlouhodobě udržitelné,“ dodal Strache.

Kancléř Kurz následně připomněl, že to byl právě on, kdo byl sedm let za integrační snahy v Rakousku zodpovědný. „Nikdy není možné generalizovat. Samozřejmě, že zjišťujeme, co se dá dělat, abychom integraci napomohli,“ podotkl.

Statistiky také podle něj ukazují, že lidé z určitých skupin mají obvykle s integrací v Rakousku menší potíže než lidé odjinud. Největší menšinou v Rakousku jsou občané Německa, potíže obvykle nemají ani imigranti z různých zemí východní Evropy.