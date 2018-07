Popularita migrační trasy přes Španělsko roste. I kvůli politice Itálie a Malty

Od marockých břehů k těm španělským je to přes Gibraltarský průliv jen čtrnáct kilometrů. Na jižní výběžek Pyrenejského poloostrova – Costa de la luz neboli Pobřeží světla – přijíždí čím dál víc migrantů. Například do města Tarifa připlulo na jednom z gumových člunů pětatřicet nezletilých chlapců z Maroka, kteří na moři strávili deset hodin.

„Šance, že ten typ lodi dopluje do Španělska, je minimální. Skočí tedy do vody a doufají, že je někdo zachrání. Ta pravděpodobnost je 90 procent. Pokud je to možné, budou usilovat o to, aby je zachránila španělská, nikoliv marocká loď,“ vysvětlil Adolfo Serrano, ředitel centra záchranných operací na moři.

V dalším španělském přístavu Algeciras úřady běžence ze států subsaharské Afriky, na rozdíl od dospělých Maročanů a Alžířanů, hned nevracejí. Migranti mají za sebou měsíce putování po černém kontinentě a hodiny nočního pádlování ve člunu.

Askanda Fopa Ponye z Kamerunu je odhodlaný najít si práci v Barceloně. „Migranti sem nepřichází, aby dělali špatné věci. Pokud se rozhodnou přijít, je to proto, že hledají jiný život, lepší život,“ říká čtyřiadvacetiletý muž.