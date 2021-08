Železná musí kvůli podávání obědů vrátit dotaci, ministerstvo financí obci půjčí

„Podepsala jsem rozhodnutí o poskytnutí půjčky ve výši 18,8 milionů korun se splatností 25 let pro středočeskou obec Železná v okrese Beroun. Obec je aktuálně pod exekutorskou správou a půjčka z rozpočtu je jediným řešením, jak zabránit růstu dluhu a zamezit dalším exekučním řízením,“ uvedla Schillerová.

Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) má obec vrátit dotaci 9,9 milionu korun a stejně vysoké penále za zneužití dotace, kterou použila na rekonstrukci budovy svého úřadu. Podle starosty kontroloři úřadu obec obvinili z nedovoleného podnikání, starosta to ale odmítá.

Podáváním obědů prý obec provozuje nekalou soutěž

Dotaci měla obec určenou na rekonstrukci obecního úřadu, vzniklo zde také centrum pro seniory, klubovny a prodejna. Problémy ale způsobilo podávání obědů v centru pro seniory, prodejna zde byla dotací schválená. „Tvrdili, že nedovoleně podnikáme, poškozujeme konkurenci a provozujeme nekalou soutěž. S kým tady můžeme soutěžit?“ řekl starosta.

Obec dosud exekutorovi uhradila zhruba tři miliony korun, půjčku od ministerstva tak použije na uhrazení zbylé dlužné částky. „Je to výrazná pomoc, i když rozpočet to samozřejmě zatíží. Je to ale mnohem lepší než exekuce,“ řekl Valenta. Starosta chce nyní dosáhnout odpuštění nebo alespoň snížení penále. Zároveň chce na SZIF podat trestní oznámení, s jeho rozhodnutím totiž nesouhlasí.

Obec se zhruba 260 obyvateli letos hospodaří s rozpočtem 6,5 milionu korun.