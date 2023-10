Odpovědnost je na mně, prohlásil šéf izraelské tajné služby Šin Bet o útoku Hamásu

Šéf izraelské zpravodajské služby Šin Bet Ronen Bar uvedl, že je osobně zodpovědný za to, že se nepodařilo včas varovat před vražedným útokem teroristického palestinského hnutí Hamás na jižní Izrael. Podle listu The Times of Israel (Tol) to sdělil v dopise svým zaměstnancům.