Byli jsme jako přátelé, říká předsedkyně Gottova německého fanklubu

Evžen Pach se s Gottem setkal v roce 1968 na show v Lucerně, kde vystupovali nejúspěšnější interpreti roku. O pár měsíců později odešel Pach natrvalo do Německa, setkal se s místními muzikanty a od sedmdesátých let zpíval německy Gottovy hity. „Rád bych se s Gottem rozloučil, velmi mě to zasáhlo,“ říká ke zpěvákovu úmrtí hudebník z Herzogenaurach.

„Uklidňující hudba, uklidňující pěkný hlas, právě v hektické době,“ vysvětluje si Gottovu oblibu v Německu hudebnice Roswita Pöecheová.

Pach není jediný Gottův fanoušek z Německa, kdo zamířil v pátek do Paláce Žofín. V hudebním výběru, který doprovázel veřejné loučení se zpěvákem, proto zazněla i skladba Tausend Fenster, kterou Karel Gott zpíval v roce 1968 na pěveckém klání Eurovision Song. Němečtí posluchači za sebou zanechali stopu i v Plzni, kde se zapisovali do kondolenčních knih.

„Znám Karla Gotta 43 let, byla jsem jeho opravdu velkou fanynkou. Jeho hudba na mne vždy silně působila, byli jsme, dalo by se říci, přátelé,“ svěřila se předsedkyně Karel Gott Fanclub Niederbayern Doris Gerardová.