Hromadné zabíjení civilistů raketami provází ruskou strategii na Ukrajině po celou dobu invaze

Vypuštěná raketa Iskander, která nese hlavici o hmotnosti až 700 kilogramů, vzala život podle dosud dostupných zpráv 52 lidem. Ve vesnici, jako je Hroza, to znamená, že zemřel každý šestý obyvatel. Ruský útok má na svědomí šestiletého chlapce. Zraněno bylo dalších šest žen převážně starších 50 let a jeden muž ve věku 55 let.

Zemřela také rodina padlého ukrajinského vojáka, za kterého se držel smuteční obřad. Podle mluvčího charkovské oblastní prokuratury Dmytra Čubenka zraněním podlehla vdova, syn a snacha vojáka. Nejdřív byl pohřben v Dnipru, blízcí jej chtěli pohřbít v obci, odkud pocházel.

Rusové útočí i na 86 kilometrů vzdálené hlavní město oblasti Charkov. V pátek dvě balistické rakety Iskander zasáhly třípatrovou obytnou budovu a dva bytové domy, pod troskami bylo nalezeno tělo desetiletého chlapce a jeho babičky. Dalších šestnáct lidí bylo zraněno včetně jedenáctiměsíčního dítěte.

Zelenskyj opět vyzval k podpoře spojence

Neustávajícím zabíjením civilistů argumentoval Zelenskyj na setkání Evropského politického společenství (EPC) ve španělské Granadě, když žádal o rozsáhlejší dodávky zbraní: „Neexistují žádná slova ani dokumenty, které mohou zastavit takové zlo. Ale je tu protivzdušná obrana, je tu dělostřelectvo, naše rakety, máme obrněná vozidla. Jsou tu naši vojáci, kteří odrážejí ruské útoky. Ruský teror musí selhat. A svět má vše potřebné, aby to zajistil.“

Zelenského záměr podpořila na dálku také tajemnice Bílého domu Karine Jean-Pierreová a vyzvala Kongres k dodatečnému financování podpory Ukrajině i v době, kdy se ve Spojených státech rozšířily úvahy o možném omezování pomoci.

„Dovedete si představit, že jen tak jdete s dětmi do obchodu s potravinami, plánujete, co si uděláte k večeři, a uvidíte, jak dojde k explozi a všude jsou těla? Je to děsivé,“ uvedla.