Ukrajina neúspěšně žádá Maďarsko o kontakt se svými válečnými zajatci, které tam převezli z Ruska

Ukrajinské ministerstvo zahraničí požádalo, aby Budapešť okamžitě umožnila jeho konzulovi navštívit ukrajinské válečné zajatce nacházející se v Maďarsku. Uvedl to mluvčí ministerstva Oleh Nykolenko. Skupinu jedenácti zajatců předalo Maďarsku Rusko bez vědomí Kyjeva údajně za zprostředkování Ruské pravoslavné církve. Předání skupiny do Maďarska zdůvodnila církev tím, že zajatci pocházeli ze Zakarpatské oblasti, která byla do roku 1918 součástí historických Uher.