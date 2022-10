Ukrajinské dělostřelectvo je u Chersonu úspěšné díky přesným úderům

Ukrajinské a ruské dělostřelectvo mají úplně jinou taktiku. Zatímco Moskva vysílá do pole celé baterie děl a raketometů, které pak najednou vypálí mnoho munice, Kyjev sází na precizní údery. Každý projektil má na sobě vyryté jméno, třeba padlých ze speciálních jednotek.

Na kontrolních stanovištích musí vojáci sledovat také oblohu, protože hlásí pohyby ruských dronů. Dělostřelectvo okupantů totiž tyto kontrolní posty ostřeluje, aby tamní posádky nemohly hlásit bezpilotní stroje směřující do jejich týlu. „Pálí po nás pořád. Ráno, v poledne, večer, v noci. Teď je to ale trochu lepší. Čím víc střílíme my, tím míň střílí oni po nás,“ popisuje příslušník ukrajinské pěchoty Vasil.

V oblasti od začátku protiofenzivy vznikly rozsáhlé zákopy a podzemní bunkry a většinu dne vojáci tráví v úkrytu.

Dělostřelecké granáty dopadají i do blízkých vesnic, kde vojáky neohrožují. Velitel raketometu Grad, major Mikola Timčišin, který má odslouženo přes dvacet let, to považuje za zřejmý záměr protivníka. Pravidla války přitom zapovídají záměrné ohrožování civilistů. „Snaží se přesně naopak vyděsit lidi, aby se postavili proti naší vládě. A ta se pak vzdala, případně s nimi začala vyjednávat,“ říká Timčišin.

Příslušníci ukrajinských sil se nyní připravují na tvrdý boj o samotné město Cherson. Na pozice ruských sil hodlají vypálit mnoho munice. A i tentokrát bude na každém projektilu jméno padlého.