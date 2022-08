Ukrajinský útok na jihu nepřinese zlom ve válce, soudí Landovský

Posouvá se také pozice Německa, které se pod tíhou mezinárodní situace a domácí politické poptávky rozhodlo k větší pomoci Ukrajině. „Je dobré, že Německo řeklo, že bude pomáhat Ukrajině tak dlouho, jak to bude potřeba. To může být velice důležitá věta, především vzhledem k tomu, že ten konflikt může být velmi dlouhý,“ okomentoval Landovský výrok německého kancléře Olafa Scholze.

Zima se blíží

Landovský očekává, že boje se potáhnou nejméně do zimy. Chladné počasí v tu dobu zpevní polnosti v zemi, což umožní rychlejší manévry většího počtu vojáků. „Na jaře a na podzim se technika může pohybovat pouze po silnicích, a to zmenšuje schopnost manévrovat,“ vysvětlil.

Landovský se vyjádřil také k plánu Slovenska poslat na Ukrajinu stíhačky Mig-21. Nemusí to podle něj ale být snadné. „Všechny iniciativy, které poměřujeme, musí respektovat jednu věc, aby se konflikt nerozšířil mimo hranice Ukrajiny. To je věc, kterou nikdo nechce,“ řekl. Spojené státy si proto prý dávají velký pozor na to, jak velký dostřel mají systémy dodávané obráncům. „Je to věc s velkým eskalačním potenciálem a je naprosto klíčové, aby se řešila v transatlantickém formátu,“ dodal.