Mykolajiv je bez pitné vody a každý den na něj padají bomby. Místní se však drží a odmítají kapitulovat

Drobná, jednatřicetiletá Anna jako by zosobňovala snad každou z ženských rolí dnešní bojující Ukrajiny. Je to bojovnice, matka, veteránka i manželka. Vystudovaná psycholožka vstoupila už v roce 2018 se svým mužem Antonem do mořské pěchoty. Čtyřiadvacátého února byli mezi obránci Mariupolu. Ji ranili a evakuovali, on zůstal až do samé kapitulace Azovstalu. Odtud jí poslal svou poslední fotku.

Po zajetí Antona odvezli do ruského vězeňského tábora. Anna o něm nemá žádné oficiální zprávy. Věří, že by mohl být v jedné z budoucích výměn vězňů, i když obránci Azovstalu mají pro Rusy obrovskou propagandistickou cenu. „Naposledy jsme spolu mluvili 13. dubna. Pak už jsme se nespojili. Jen přicházely SMS od společných vojenských přátel, že je naživu a že jeho stav je více méně v pořádku,“ popisuje Anna ztrátu kontaktu s manželem.

Čtyři synové Anny a Antona zůstávají v bezpečí s babičkou na západě země. Starší dva už mají o budoucnosti jasno. „Vědí, že budou vojáci jako táta s mámou. Rozhodli se, že jeden bude vojenský lékař a druhý bude letec,“ říká pyšně jejich matka.