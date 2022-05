Gazprom zastavil dodávky plynu do Nizozemska, které odmítlo platit v rublech

„Gazprom zcela zastavil dodávky plynu společnosti GasTerra, protože firma nezaplatila v rublech,“ uvedl ruský gigant na Telegramu. Gazprom poznamenal, že platby je nutné provádět podle pokynů. Ty předpokládají, že odběratelé budou mít účet i v rublech, z kterého se plyn bude platit.

GasTerra v pondělí uvedla, že se nebude řídit „jednostrannými platebními požadavky“ Gazpromu a že je možné, že ruská společnost dodávky zastaví. Na takový scénář se ale nizozemská firma připravovala a nakoupila plyn z jiných zdrojů, uvedl web stanice CNN.

Konec dodávek očekává i Dánsko

Přerušení dodávek očekává i společnost Orsted, která zajišťuje dodávky ruského plynu do Dánska a která také odmítla přistoupit na platby v rublech. Dánský energetický úřad avizoval, že v důsledku přerušení dodávek neočekává žádné bezprostřední problémy v zásobování domácností.

Ruský zemní plyn pokrývá zhruba dvě procenta celkové nizozemské energetické spotřeby a čtyři procenta celkové spotřeby energie Dánska, uvedl podle CNN think tank Bruegel.

Gazprom už před více než týdnem přerušil dodávky plynu do Finska a v dubnu také do Polska a do Bulharska. Rusko začalo platby ve své měně vyžadovat po únorové invazi na Ukrajinu, kdy na něj západní země uvalily sankce.