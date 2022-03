Je nesmírně nebezpečné už jenom vyjít na ulici, popisuje obyvatel ostřelovaného Charkova

Pane Petrenko, je Charkov stále ostřelován, pokračují útoky?

Chci vám poděkovat, že zprostředkováváte informace o tom, co se nyní děje na Ukrajině. Právě teď jsem slyšel velký výbuch a došlo k útoku na samotný střed města, na naše největší náměstí. Budova oblastní administrace byla vyhozena do vzduchu. Pracovaly tam řídicí orgány charkovské oblasti a města Charkov.

Výbuchy neustále pokračují, pořád je slyším a není pravdou, že jsou směřovány pouze na vojenské objekty, směřují je i na civilní. Bomby mohou přiletět kamkoliv, kde je civilní obyvatelstvo.

Jaké možnosti mají obyvatelé se chránit nebo skrýt?

Jediná možnost je pořád sledovat, co se hlásí, poslouchat zprávy, výzvy, kdy je třeba se skrýt a kdy je možno kryt opustit. I pouhé překročení ulice se může uskutečnit jenom někdy a i k tomu je třeba mít notnou dávku štěstí. Topení a voda v některých krytech je, ale někde ani není.

Je ještě možnost Charkov opustit?

Charkov je obrovská aglomerace, má více než dva miliony obyvatel. Ti, co měli možnost, odešli v prvních dnech války. V současné době pouhý pohyb po ulici je velice nebezpečný. Také došlo k tomu, že leckteré ulice a silnice jsou zaminovány a pohybuje se po nich nepřítel, vystavěl tam takzvané blockposty.

Co se týče hromadné dopravy, tak ta velice sporadicky pulzuje, ještě před nedávnem se dalo dostat do Kyjeva, ale teď už nevím, jak to je. Kamkoliv se dostat je obtížný úkol. Od Charkova je to asi tisíc kilometrů k nejbližší hranici s EU.

Ještě před pár měsíci se lidé neobávali, že by na Ukrajinu mohlo Rusko reálně zaútočit. Vymyká se současné dění těm nejhorším představám, které jste měli?

Mohu říci, že ještě před týdnem jsme vůbec nevěřili v možnost zahájení vojenských událostí. Město žilo svým bohatým životem, měli jsme hodně kulturních podniků a tak dále. Charkov se nachází na hranici s Ruskem, je to tam pouhých 37 kilometrů.

Ale ani ve špatném snu by nás nenapadlo, že Rusko může vtrhnout sem, že se ruské vedení odváží vtrhnout do suverénní země a ohrozit její hodnoty.

Jak velké je odhodlání obyvatel město bránit?

Velmi mnoho lidí jeví odhodlání vstoupit do domobrany a mají k tomu možnost. Skutečně jdou do těchto oddílů a svoje město brání. Je to samozřejmě úkol fyzicky a emočně velice složitý.

Je mi strašně líto našich dětí, které musí být tohoto svědky. V současné době se také tam někde v těch tmavých krytech rodí děti. Porodní asistentky ukazují doslova hrdinství a pomáhají novému životu.