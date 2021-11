Zájem o monoklonální protilátky roste. Pomáhají lidem ohroženým závažným průběhem covidu

Látky dokážou omezit nebo i zastavit šíření koronaviru v těle. V ostravské fakultní nemocnici je v infuzích podají až dvaceti pacientům denně. Cílem je, aby covidoví pacienti, u kterých je předpoklad zhoršení stavu, nepotřebovali intenzivní péči v nemocnicích.

Protilátky mohou dostat i lidé očkovaní. Jedním ze základních pravidel je, aby se podaly na počátku onemocnění. „Každý pacient, který je starší pětašedesáti let, může dostat monoklonální protilátky. Potom jsou to lidé se závažnými onemocněními, lidé užívající léky, prostě ti, kteří by měli závažný průběh covidu,“ vyjmenovala primářka Kliniky infekčního lékařství FNO Lenka Petroušová.