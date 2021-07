Mnozí Rusové tráví dovolenou raději jen u Černého moře. I tam ale nyní zpřísňují podmínky

Přesto jsou letoviska plná lidí. „Tady je hlava na hlavě, Rusové tráví léto ve své zemi. Samozřejmě mohou jet do zahraničí, ale bojí se, že nastanou během dovolené komplikace,“ uvedl z Gelendžiku Rožánek.

Platí také povinnost nosit roušky nebo respirátory. Navíc jsou v obchodech a hromadné dopravě povinné rukavice. „To ale nikdo příliš nedodržuje, Rusové k tomu přistupují velmi svérázně. Někdo to nosí, někdo ne, hrozí za to pokuty, ale záleží na každém Rusovi,“ přiblížil zpravodaj ČT v Rusku Karel Rožánek.

Gubernátor Krasnodarského kraje rozhodl o tom, že od 1. srpna musí být každý, kdo přijede do letovisek na pobřeží Černého moře, očkován. Pokud nebude, musí mít PCR test, ale ten bude platit jen tři dny. Provozovatelé resortů se proto teď bojí, že ubyde turistů.

Uvažuje se o kombinování vakcín

Kromě dosud nejvyššího počtu úmrtí za jeden den stoupají i čísla nově nakažených, to se týká především velkých měst, jako je Moskva a Petrohrad. Je to způsobeno nízkou proočkovaností a tím, že lidé nedodržují opatření. K tomu v Rusku také převládá vysoce nakažlivá varianta delta. Rusko se snaží covidu zbavit především pomocí vakcinace, v plánu má do konce roku naočkovat 60 procent obyvatelstva.

Rusové mají k dispozici čtyři vakcíny. Spekuluje se o tom, že by se kombinací těchto vakcín mohlo dosáhnout vyšší účinnosti vůči novým variantám covidu, uvedl zpravodaj.