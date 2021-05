Pětidenní svátky jsou vzpruhou pro čínskou ekonomiku. Stamiliony lidí se vydaly na cesty

Turistika v Číně zažívá po útlumu výrazné oživení. Stamiliony tamních obyvatel využily nynější pětidenní svátky pro cestování. Číňané kvůli koronaviru stále nemohou do ciziny, a tak si cestami po vlasti nahrazují to, co bylo kvůli ohniskům nákazy zakázané v únoru při oslavách lunárního nového roku. Nynější svátky jsou vzpruhou pro cestovní ruch i ekonomiku, která se zotavuje z loňského covidového zpomalení.