Hygienické stanice nestíhají trasovat. Od příštího týdne pomůže sebereportování

Do týdne by všichni lidé pozitivně testovaní na covid měli spolu s výsledkem vyšetření dostávat odkaz na takzvané sebereportování. Jedná se o on-line formulář, do kterého mohou lidé dobrovolně vyplnit informace o svých kontaktech v posledních dnech a pomoci tak hygienikům s jejich hledáním. Hygienickým stanicím totiž přibývá případů, které nestíhají dořešit, například v Praze jich ke čtvrtku bylo víc než tisíc.