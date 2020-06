V Česku přibylo 168 nakažených koronavirem, k výkyvům přispívá testování v ohniscích

Epidemiolog IKEMu: O druhou vlnu zřejmě zatím nejde

„Nezdá se mi, že by to bylo jiné, než ohniskový nárůst, to znamená, že plošně je ta situace stále pod kontrolou,“ komentoval nová čísla o nakažených hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal.

Pokud jde o to, jestli začíná druhá vlna, je podle něj třeba si definovat, co druhou vlnou míníme. „Pokud je druhá vlna něco podobného tomu, co jsme viděli v březnu, tak o druhou vlnu se zatím nejedná,“ podotkl Smejkal s tím, že křivka nakažených stoupá a klesá, ale nevidí zatím výrazný nárůst, který by směřoval do druhé vlny.