Hromadné testování zjišťující výskyt nemoci COVID-19 skončí dříve, než hygienici očekávali

Právě ti by měli podle ministerstva zdravotnictví zvýšit výpovědní hodnotu výsledků projektu. Vojenské stany z centra města zmizí nicméně už v úterý večer, další testování tak bude probíhat až do konce dubna přímo v IKEMu.

Přestože testování je částečně uzavřené, z průběžně získaných dat nelze nic vyvozovat. „Zhodnocení studie musí probíhat jako celek se všemi kohortami, včetně těch mimopražských. Takže není možno říkat nějaká data z jednotlivých míst, která se mohou lokálně odlišovat,“ uvedl děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo.

Až do pátku pokračuje testování v Olomouci. Tam ale funguje rezervační system a většina míst už je obsazena. Mimo rezervaci nicméně mohou stále přijít dobrovolníci věkové kategorie 18 až 39 let a lidé pozvaní ČSÚ. Obdobně jsou na tom Litovel a Uničov, kde testují už jen objednané a plánují testování ukončit rovněž o den dříve.

V Brně se bude testovat do čtvrtka, a to děti od 8 do 17 let, od kterých chybí zhruba 150 vzorků. Od středy bude k testování v Brně otevřen už jen jeden stan na Moravském náměstí.

Testovací stany navštívila kontrola

Na odběrová místa dorazila v úterý kromě zájemců o test také kontrola. Vědci totiž potřebovali ověřit, jakým způsobem zdravotníci odebírají a vyhodnocují testy, aby předešli případným chybám, které by zkreslily výsledky.

Vědci během dne zkontrolovali všechna stanoviště. Přesnost testování ověřili zaslepenými vzorky, které nechali na každém místě vyhodnotit. „Jeden je vždy pozitivní a druhý negativní. My sami nevíme, který je který,“ vysvětlil vedoucí kontroly z Masarykova onkologického ústavu Dalibor Valík.

Na odběrném místě oba vzorky otestují, označí a zpracují. Následně pak bude možné ověřit, zda odběrové místo vzorek vyhodnotilo správně. Jak jednotlivá stanoviště obstála, bude známé ve středu.