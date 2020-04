BLOG: Komunikace jako Achillova pata. Koronavirus, Evropská unie a její kritika pohledem politologa

Je pravda, že EU skutečně nemá silné kompetence v oblasti zdravotnictví a vnitřní bezpečnosti. A řada expertů na to správně upozornila. To jí ovšem na druhé straně nebrání v tom, a bavíme se zejména o Evropské komisi, aby podnikala podpůrné aktivity směrem k členským státům. Aby upozorňovala na to, že vlastně řadu věcí dělá, a především to dokázala veřejnosti srozumitelně prezentovat. V opačném případě nabude po této dekádě velká část (nejen českých) občanů dojmu, že EU krize skutečně „neumí“.

EU bojuje už několik let s krizí legitimity. Ta je neodmyslitelně spojená s důvěrou a postojem veřejnosti. Veřejnost totiž oprávněně očekává, že Unie bude schopna reagovat na globální výzvy, mezi něž současná epidemie bezesporu patří. Vždyť i unijní lídři často prohlašují, že právě to je jedním z důvodů, proč je Unie důležitá a proč má smysl.

Komunikace jako Achillova pata EU

To souvisí s druhou rovinou, která se týká komunikace, jež je očividně Achillovou patou Unie. EU se ukazuje být jako příliš uzavřená do sebe, jako by nevnímala, co se aktuálně děje v členských státech. A jaké hrozbě Unie jako celek čelí. Dobře to lze demonstrovat na Evropské komisi a její předsedkyni.

Místo intenzivního informování o aktivitách, které Unie podniká, a uklidňování občanů, volá Ursula von der Leyenová na vrcholu pandemie po otevření hranic. Je určitě dobré upozorňovat na to, abychom ani v krizi nezapomínali, že existují základní unijní principy. Ovšem občan, který žije v pocitu vlastního ohrožení a v nouzovém stavu, jaký často za celý život nezažil, musí nabýt dojmu, že předsedkyně Komise žije v jiné realitě. Anebo že má velmi špatné PR oddělení.

Pokud se krizový tým pod jejím vedením schází denně, měl by být současně schopen každý den vystupovat s jasně sdělitelným poselstvím, co konkrétně v boji proti koronaviru dělá.

Není těžké si představit, že Komise vydává pravidelná prohlášení, jednotliví členové aktivně vystupují v médiích, jak ve svých resortech přispívají ke zvládání krize či jak komunikují s postiženými členskými státy. Také využití komunikačních kanálů jednotlivých komisařů se státem, který je nominoval, může být prostředkem, jak přiblížit veřejnosti v mateřském jazyce té které země, co se v Bruselu děje.