Senioři zažili těžké časy. I proto věří, že vše bude zase v pořádku, míní gerontoložka Holmerová

„Je ale také důležité, aby si nechali pomoci. Významná je teď role obcí a profesionálních služeb. Zdravotnické a sociální služby se snaží v současné době reorganizovat, aby mohly fungovat. Všichni se snaží, aby se situace zlepšila,“ řekla. Starší lidé by prý měli pamatovat, že situace je závažná, ale i když se příznaky projeví, není třeba zmatkovat. Mezi seniory je totiž v zahraničí i hodně vyléčených.

Gerontoložka na druhou stranu upozornila, že si senioři obecně neradi říkají o pomoc, je pro ně důležité být i ve vysokém věku co nejvíce soběstační. Dodala, že hlavně na malých vesnicích by se neměli zcela izolovat a nebát se dojít si sami nakoupit.

Seniory však podle gerontoložky Ivy Holmerové, co se týče technologií, mladí lidé značně podceňují. Mnoho ze starších lidí zvládá e-maily nebo videohovory. „Je důležité s nimi komunikovat, zejména v této době, kdy je fyzický kontakt omezen,“ řekla v souvislosti s koronavirovou pandemií.

„Prožili mnohá období, byli nuceni šetřit, stále počítají s výdaji pro rodinu. Ale situace je teď taková, že zejména starší lidé by si měli dopřát. Měli by si objednat služby, aby žili v komfortu, aby se měli dobře. Tím by pomohli nejen sobě, ale i poskytovatelům těch služeb.“

Dodala, že k udržení psychické pohody je pro seniory důležité smysluplně žít, pokračovat v činnosti, zůstat pozitivní, chválit se. A pokud to jde, zcela se neizolovat.