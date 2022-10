Koalice v Budějovicích má většinu. Připojil se k ní zastupitel za Jihočechy zvolený za jinak opoziční Občany

Jihočeši 2012 budou mít po volbách v městském zastupitelstvu jeden mandát. Získal jej Martin Maršík, jenž byl na třetím místě na kandidátní listině hnutí Občané pro Budějovice (HOPB).

„Slíbili jsme obyvatelům města, že chceme přinést na radnici změnu a aby vedení bylo co nejvíce nové. Myslíme si, že vytvoření koalice bez hnutí ANO, které posledních osm let na radnici vládlo, je něco, o co jsme se měli pokoušet a také jsme se o to trpělivým vyjednáváním pokoušeli,“ řekl Kuba. Dodal, že personální obsazení ve vedení radnice zatím zástupci nově vznikající koalice neřešili.

Podle něj jsou Jihočeši partner, který se chová čitelně. Navíc s nimi občanští demokraté tvoří také koalici ve vedení Jihočeského kraje. Kuba ale nevyloučil, že podoba koalice ještě nemusí být definitivní. „Mám ještě nějaké zprávy, že by možná někteří jednotliví zastupitelé chtěli jednat o tom, že by nás podpořili. Ale zatím nemám nic potvrzené a jsou to teprve jen diskuse,“ řekl.



Komunální volby POSLEDNÍ AKTUALIZACE Výsledky v obcích Hledat kandidáta Volební

účast 46,07 % Zpracovaných

okrsků 100 % Aktualizace

za 25 s

ANO skončilo v Budějovicích druhé

ODS získala v komunálních volbách v Českých Budějovicích 16 mandátů. Druhé skončilo ANO se 13 mandáty. Třetí HOPB budou mít šest zastupitelů. Čtvrtá SPD má čtyři mandáty, tři zastupitele budou mít na pátém místě Piráti. Šestá je KDU-ČSL a TOP 09 se třemi mandáty.

Po volbách v roce 2018 vytvořili koalici ANO, HOPB, Společně pro Budějovice a Čisté Budějovice se STAN. V zastupitelstvu o 45 členech měla původně 27 zastupitelů. Potom se počet snížil na 26, když František Konečný opustil ANO a stal se nezařazeným zastupitelem.