Propojení Dunaje, Odry a Labe pomůže šíření invazních druhů, tvrdí hydrobiolog Helešic

Jak by ovlivnil průplav Dunaj-Odra-Labe přírodu?

Řeka Morava je krásným případem říční krajiny s velkými záplavovými územími, meandry, mrtvými rameny. Kanál není nic jiného než liniová stavba. Už tam máme železniční koridor, což je liniová stavba, pokud vím, má se stavět dálnice, další liniová stavba. A třetí bude kanál. Celé velmi cenné území bude rozparcelováno třemi stavbami. Stane se z toho totálně industriální krajina. To, co je dnes zachováno, bude silně omezeno. Neříkám zničeno, ale silně omezeno.

Zastánci průplavu argumentují, že se voda dostane tam, kde není a může pomoci v boji se suchem. Jak se na to díváte?

Bude to hodně drahé. Čerpání vody z Dunaje do úrovně Olomouce o 150 výškových metrů, a kdyby se to táhlo až do Odry, tak o 350 výškových metrů, vyžaduje obrovské náklady. I když se vytvoří záchytná jezera, bude to velice drahá záležitost. Nehledě na to, že se kanál nebude chovat jako řeka. Řeka potřebuje meandrovat, potřebuje mít aktivní dno, břehy, vytvářet štěrkové lavice a tím komunikovat s podzemní vodou. To v kanálu v žádném případě nemůže být.

To znamená, že kanál se spodní vodou nepomůže?

V podstatě ne. Pomůže, když se zachová řeka, která občas třeba i katastroficky naruší břeh a vytvoří bránu do podzemních vod. Tam komunikace s podzemní vodou běží. Nehledě na to, že záplavové území Moravy je naše nejcennější území na Moravě, z hlediska zásobníku podzemních vod je neuvěřitelně důležité. Zásahy, které kanálem vzniknou, se dají těžko predikovat a já si na to netroufnu. Ale že by to mělo jednoznačný vliv na zlepšení podzemních vod, o tom velice pochybuji.