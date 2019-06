Co abych tě, drahá, digitalizoval? Spalovač mrtvol je lépe vidět i slyšet

„Jediná škoda je, že jsme to nestihli o rok dřív. Kdybychom to stihli o rok dřív, mohli bychom mít ještě v delegaci jak kameramana Stanislava Milotu, tak režiséra Juraje Herze, ale věřím, že jim to i tak dělá radost,“ připomněl Marek Eben při uvádění filmu, že dva z tvůrců se obnoveného promítání nedožili. Herz zemřel loni v dubnu, Milota letos v únoru.

Knižní i filmový příběh se odehrává koncem třicátých let minulého století. Hlavní postava, zaměstnanec krematoria Karel Kopfrkingl, je navenek spořádaným pracovníkem i manželem, ale – stejně jako dobu – ho obklopuje cosi zlověstného. Ve vstupu do nacistické strany najde morbidní způsob, jak „očistit“ společnost i svou rodinu.