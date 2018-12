Obce na Zlínsku musí po vyschnutí zdroje vodu přivážet. Obnoví i vodovod z války

Nedašova Lhota denně potřebuje dovézt třicet kubíků vody, větší Nedašov dokonce čtyřicet. Pro životadárnou tekutinu z hydrantu v Bylnici proto budou téměř nonstop jezdit dvě cisterny. „Cisterna, kterou poskytujeme, je opravdu nouzové a krátkodobé řešení,“ uvedl předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

V létě vyschnul v oblasti pozemní zdroj a voda hned z devíti vrtů se kvůli nestabilnímu podloží brzy ztratila. Pro vesnice je dovoz vody velkou finanční zátěží. Zaplatit musí pronájem aut, řidiče, naftu a hlavně odebranou vodu. Obyvatele proto čeká skokové zdražení.

„Kdybychom to finančně propočítali, dělalo by to u nás přes stovku za kubík. Teď budeme na zastupitelstvu řešit, jak se k tomu postavíme,“ řekla starostka obce Nedašov Alena Nováková.