Jedinečná nanočistírna uleví lidem v Domašově nad Bystřicí. Zakalenou vodu prožene membránou

Řeka, která protéká Domašovem nad Bystřicí, dala obci nejen jméno – pro místní je i zdrojem vody. Aby se dala pít, čistí ji v úpravně postavené v 80. letech. Jenže při velkém tání sněhu nebo přívalových deštích se řeka často zakalí tak, že na ni letitá technologie nestačí. Lidé pak musí pro vodu k náhradním cisternám.

Podle místní obyvatelky Jarušky Horákové takový výpadek může trvat i měsíc. „Ale vodu jsme platili pořád stejně. Že by dali třeba nějakou slevu na to, že nemáme vodu, že si pro ni musíme někam chodit, to ne,“ svěřila se.