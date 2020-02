Navádění pilotů přistávajících v Ostravě se přesune do Prahy. Nová řídicí věž přitom neslouží ani čtyři roky

Řídicí věž Letiště Leoše Janáčka by měla být už za rok bez takzvaného přibližovacího střediska. „Přibližovací středisko řízení v Ostravě poskytuje letové provozní služby letům ať už přilétávajícím, nebo odlétajícím a dále například příletům do Pardubic nebo Hradce Králové. Celý sektor, který řídíme, se táhne na sever republiky až zhruba k Mostu,“ popsal vedoucí letových provozních služeb Václav Vojna.

Část personálu, která teď v řídicí věži pracuje, se přesune do Prahy, odkud by měla navádět i piloty přistávající v Ostravě. „Komplikace je to, že odchází ten největší byznys. Středisko bude ztrátové a je samozřejmě otázka, jak se na to pak budou dívat v Praze, proč držet ztrátové středisko v Ostravě,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka (ODS).