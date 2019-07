Kácení v nejvzácnějších zónách Jeseníků? O povolení žádáme preventivně, tvrdí lesníci

„Musíme být na tuto situaci připraveni, kdyby došlo ke zhoršení, proto žádáme víceméně preventivně,“ uvedl Dvořák. Na správu chráněné krajinné oblasti (CHKO) žádostí o kácení doputovalo už několik. „Správa CHKO řeší více než deset žádostí o výjimku. Předpokládáme, že do dvou až tří týdnů bude u většiny vydáno rozhodnutí,“ popsal vedoucí správy CHKO Jeseníky Petr Šaj.

Ekologové s kácením ze zásady nesouhlasí

Podle Hnutí Duha by ale člověk v první zóně CHKO vůbec zasahovat neměl, v té druhé by pak při kácení neměly vznikat holiny. „S kůrovcem nelze bojovat, je to úplně zvrácený přístup. Proč by se za této situace, kdy u nás stojí už tolik mrtvých lesů v republice, se mělo kácet v chráněných územích?“ řekl mluvčí Hnutí Duha Jan Piňos.

Podle Petra Šaje se správa CHKO bude hlavně snažit nastavit podmínky tak, aby se nejvzácnější lokality nedostaly do podobného stavu jako území třetí zóny ochrany v Jesenících. „Ani my, ani lesníci předpokládám, nechtějí velkoplošné holiny v tomto prostředí,“ uvedl Šaj.

Podle odpůrců kácení může být ale jakákoliv výjimka ze zákona špatným precedentem pro další chráněné lokality, ve kterých se bude v příštích měsících nebo letech o kácení rozhodovat.