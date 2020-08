Dálnici z Babic do Starého Města postaví Eurovia a Strabag. Hotová má být za tři roky

ŘSD rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky na akci “D55 5506 Napajedla - Babice, 3.etapa a D55 5507 Babice - Staré Město”. Stavbu by mělo za 2,85 mld. Kč realizovat sdr. spol. Eurovia a.s. a Strabag a.s. Stavba by měla být zahájena na podzim t.r. a zprovozněna do konce roku 2023