Modré parkovací čáry se protáhnou do dalších částí Brna. Letos celkem čtyřikrát

Od léta do podzimu

Rezidentní zóny v Brně se začnou rozrůstat postupně. Od 1. června se přidají oblasti Dřevařská, Rybářská, Bezručova a Křídlovická, od 3. srpna Staňkova a Botanická. V polovině září by se měly zapojit oblasti Špitálka, Trnitá a Žižkova a Zborovská. V půlce listopadu přijdou na řadu Chodská a Sirotkova.

Do systému stání se zapojí i městské části Královo Pole a Žabovřesky. Rozšířit modré zóny si přejí co nejrychleji. „Jsme velice netrpěliví z toho důvodu, že v letošním roce se má zavést rezidentní parkování jen do části Králova Pole. A já věřím, že magistrát dodrží slib a že příští rok bude celé Královo Pole pod rezidentním parkováním,“ popsala starostka MČ Královo Pole Karin Karasová (ANO).