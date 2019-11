Měnínská brána v Brně potřebuje rekonstrukci. Muzeum hraček se musí přestěhovat jinam

Výstavní prostory v Měnínské bráně jsou v provozu od osmdesátých let minulého století, od té doby neprošly žádnými opravami. „Je třeba opravit inženýrské sítě, zjistili jsme navíc akutní stav splaškové kanalizace. Už to opravdu není možné odkládat, musíme k tomu přistoupit co možná nejdříve,“ vysvětlil ředitel Muzea města Brna Karel Ciprian.

Historické hračky v Měnínské bráně léta vystavovala Milada Kollárová. Teď pro ně musí najít nové prostory. Na podzim poslalo muzeum výtvarnici výpověď. „Vím, že se brána musí opravit, už je velice stará a sítě jsou tady ve špatném stavu, ale nikdo mi to dopředu neřekl. Ono se o tom ví dlouho, ale že to bude tak rychlé a náhlé, to jsem netušila,“ postěžovala si Milada Kollárová.

Každá z tří a půl tisíc hraček, které Milada Kollárová za pětadvacet let nashromáždila, má svůj příběh. Je mezi nimi například plyšový medvěd, který absolvoval se svou majitelkou takzvaný pochod smrti z Brna do Pohořelic. Němých svědků podobně pohnutých osudů má Milada Kollárová ve sbírce stovky. V Měnínské bráně ji může vystavovat už jen do konce roku, do dubna musí hračky vystěhovat.

Od dubna by měly v Měnínské bráně probíhat průzkumné práce, které odhalí rozsah poškození. Pak si muzeum nechá vypracovat projekt na opravu budovy, o peníze bude žádat magistrát. Brána bude jako výstavní prostor sloužit i po rekonstrukci. Co se tam ale objeví, v tom zatím muzeum jasno nemá.