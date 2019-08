Tristní výsledky. Inspektoři kontrolují zmrzlinu a led, neprošla více než třetina vzorků

Místo do kornoutu padá zmrzlina do sterilní nádoby a místo prodavače obsluhuje stroj inspektorka ve sterilních rukavicích. Vanilkovou natočila hned pětkrát. „Zmrzliny potřebujeme odebrat 100 až 150 gramů. To je pět kelímků, aby to byl řádný vzorek a pak se to mohlo legislativně vyhodnotit,“ vysvětlila inspektorka.

Ze zmrzlinovače putuje zmrzlina přes přenosný mrazák do lednice laboratoře a odsud do rukou laborantů, kteří zjišťují její kvalitu a zdravotní nezávadnost. „Rozpouštíme ji v okyselené vodě. Pomocí ovčího vlákna, které povaříme s kyselým roztokem zmrzliny, se nám podaří identifikovat barviva,“ popsala vedoucí laboratoře Dagmar Vošmerová.

Letos už vyhodnotila inspekce 131 vzorků zmrzlin a výsledky jsou podle ní tristní; ve 37 procentech případů nevyhověly. „Nejčastěji se jednalo o nadlimitní výskyt patogenních bakterií, to znamená, že hrozí výskyt například listerie, e.coli, salmonely,“ uvedl mluvčí Státní zemědělské a potravinové inspekce Pavel Kopřiva.

Problémy podle něj způsobuje zejména zanedbání sanitace zařízení, ve kterých se zmrzlina připravuje.

Čištění zmrzlinovače je náročné, provozovatelé jej podceňují

V cukrárně v brněnských Řečkovicích zatím problém neměli. Přiznávají ale, že údržba je náročná. „V jednom přístroji se nádoba vaří a zároveň se v ní směs vychladí. Směs se dává do výrobníku zmrzliny, který už mrazí, následně to jde do shockeru, kde se prudce zachladí, a teprve potom to jde do mrazáku,“ popsal majitel cukrárny Větrník Radim Řezáč.

Každá z částí přístroje se musí rozebrat a vydezinfikovat. „Tohle se čistí denně. Je to celkem otravné, proto se do toho málokdo pouští, aby to měl denně čisté. Když to necháte týden, tak stroj pojede, ale kvalita zmrzliny půjde dolů,“ dodal Řezáč.